Казахстан снова прекратил экспорт нефти через терминал в Новороссийске

Казахстан приостановил экспорт нефти через КТК

Главный терминал экспорта нефти Казахстана в Черном море снова закрылся 30 июля. Погрузка танкеров сырой нефтью приостановилась после поражения двух судов на терминале и вблизи него в порту Новороссийск, отмечает издание.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - владелец терминала и трубопровода - сделал это заявление только через два дня возобновления работы после недельной остановки.

Через КТК проходит 80% экспорта казахстанской нефти, уточнили в Reuttrs.

Удары по КТК

Предыдущие приостановки экспортных загрузок вынудили Казахстан временно сократить добычу. Не существут другого простого маршрута для доставки сырой нефти на мировые рынки.

По словам КПК, два танкера - Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов и Marathi под флагом острова Мэн - были атакованы украинскими беспилотниками ночью. На Nissos Sifnos вспыхнул пожар при загрузке на терминале.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило удары, хотя и не обвинило Украину.

Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что ночью они поразили четыре российских танкера в Черном и Азовском морях, но не уточнили, где именно, пишет издание.

По меньшей мере, пять танкеров, ранее определявших терминал КТК как пункт назначения, изменили направление на Турцию, Испанию или на статус "для заказа", показали данные LSEG о судоходстве.

Что значит КТК для Казахстана

Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии и основным производителем энергии и полезных ископаемых. Страна обеспечивает 2% ежедневных поставок нефти в мире. Большинство этого экспорта идет в Европу.

Трубопровод КТК протяженностью 1510 км является одним из самых длинных в мире. Американские компании, включая Chevron и Exxon, внесли почти половину инвестиций в размере 2,6 миллиарда долларов в его строительство.

Крупнейшими акционерами КТК являются:

российская "Транснефть",

казахстанский "КазМунайГаз",

Шеврон (CVX.N).

Альтернативы КПК - западнее через Каспийское море в Азербайджан и далее в Турцию, а также на восток по трубопроводам в Китай - ограничены проблемами пропускной способности.