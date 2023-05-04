Казахстан заборонив поставки нафтопродуктів в порт РФ, який знаходиться біля Криму, - ЗМІ

Казахстанські залізниці з 8 травня вводять заборону на перевезення нафтопродуктів до російського порту Тамань, який знаходиться неподалік від окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Причини заборони в документі, виданому відправникам вантажу, не розкриваються", - йдеться у матеріалі.
Reuters пише, що термінал продовжує перевалку нафтопродуктів та зрідженого нафтового газу.
Російські залізниці також обмежили залізничні перевезення до Тамані з середи цього тижня до подальшого повідомлення. Це сталося після того, як російські офіційні особи заявили, що біля мосту, що сполучає материкову Росію з окупованим Кримом, спалахнув паливний склад.
Таманський нафтоперевальний вузол, розташований в гирлі Азовського та Чорного морів, здатний перевалювати 20 млн тонн сирої нафти, нафтопродуктів та зріджені вуглеводневі гази на рік. У 2022 році він перевалив 7,3 млн тонн нафтопродуктів з Росії, Казахстану та Киргизстану.
Порт Тамань збільшив експорт нафтопродуктів у першому кварталі на 15% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 2,775 млн тонн.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що казахстанська нафта може допомогти забезпечити енергетичну безпеку Чехії після припинення імпорту з РФ.
Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року, прагнучи зменшити свою залежність від країни-агресора.
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