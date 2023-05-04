Казахстан заборонив поставки нафтопродуктів в порт РФ, який знаходиться біля Криму, - ЗМІ

"Причини заборони в документі, виданому відправникам вантажу, не розкриваються", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що термінал продовжує перевалку нафтопродуктів та зрідженого нафтового газу.

Російські залізниці також обмежили залізничні перевезення до Тамані з середи цього тижня до подальшого повідомлення. Це сталося після того, як російські офіційні особи заявили, що біля мосту, що сполучає материкову Росію з окупованим Кримом, спалахнув паливний склад.

Таманський нафтоперевальний вузол, розташований в гирлі Азовського та Чорного морів, здатний перевалювати 20 млн тонн сирої нафти, нафтопродуктів та зріджені вуглеводневі гази на рік. У 2022 році він перевалив 7,3 млн тонн нафтопродуктів з Росії, Казахстану та Киргизстану.

Порт Тамань збільшив експорт нафтопродуктів у першому кварталі на 15% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 2,775 млн тонн.