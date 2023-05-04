Казахстан запретил поставки нефтепродуктов в порт РФ, который находится возле Крыма - СМИ

"Причины запрета в документе, выданном отправителям груза, не раскрываются", - говорится в материале.

Reuters пишет, что терминал продолжает перевалку нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа.

Российские железные дороги также ограничили железнодорожные перевозки в Тамань со среды на этой неделе до последующего сообщения. Это произошло после того, как российские официальные лица заявили, что у моста, соединяющего материковую Россию с оккупированным Крымом, вспыхнул топливный состав.

Таманский нефтеперевалочный узел, расположенный в устье Азовского и Черного морей, способен переваливать 20 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженные углеводородные газы в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана.

Порт Тамань увеличил экспорт нефтепродуктов в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2,775 млн тонн.