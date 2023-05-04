RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Казахстан запретил поставки нефтепродуктов в порт РФ, который находится возле Крыма - СМИ

Фото: Нефть (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Казахстанские железные дороги с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский порт Тамань, который находится недалеко от оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Причины запрета в документе, выданном отправителям груза, не раскрываются", - говорится в материале.

Reuters пишет, что терминал продолжает перевалку нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа.

Российские железные дороги также ограничили железнодорожные перевозки в Тамань со среды на этой неделе до последующего сообщения. Это произошло после того, как российские официальные лица заявили, что у моста, соединяющего материковую Россию с оккупированным Крымом, вспыхнул топливный состав.

Таманский нефтеперевалочный узел, расположенный в устье Азовского и Черного морей, способен переваливать 20 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженные углеводородные газы в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана.

Порт Тамань увеличил экспорт нефтепродуктов в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2,775 млн тонн.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.

Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, стремясь снизить свою зависимость от страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКазахстанКрим