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Казахстан на початку року збільшив експорт нафти в обхід Росії, - Reuters

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Казахстан, П'ятниця 21 квітня 2023 16:36
Казахстан на початку року збільшив експорт нафти в обхід Росії, - Reuters Фото: Нафтопровід (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року, прагнучи зменшити свою залежність від країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хоча експорт казахстанської нафти через Каспійське море та Кавказ відносно невеликий, він різко зріс після того, як РФ напала на Україну у 2022 році", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що Казахстан поступово зменшує залежність від Росії, намагаючись не відштовхувати свого сусіда.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати анексовані Росією регіони України та прагнув обмежити залежність Казахстану від Росії, у тому числі від її величезної мережі нафтопроводів та портів.

"Постачання нафти з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку, основний маршрут в обхід Росії, підскочили до 163 436 тонн у січні-березні з 28 875 тонн за той же період 2022 року", - повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що студента з Казахстану завербували в ПВК "Вагнера" і насильно відправили до зони бойових дій в Україну.

Комітет нацбезпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ про участь громадян країни у війні в Україні. У разі підтвердження участі в бойових діях громадянам Казахстану загрожує від 5 до 9 років ув'язнення.

Виробники електроенергії в Східній Європі прагнуть скоротити свою залежність від Росії, тому все частіше купують уран в Казахстані.

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