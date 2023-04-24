Казахстанська нафта може допомогти Чехії замінити поставки із РФ, - прем'єр Фіала

Казахстанська нафта може допомогти забезпечити енергетичну безпеку Чехії після припинення імпорту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, яку приводить Reuters.

"Нам необхідно підвищити власну енергетичну безпеку, і ваша нафта може стати ключовим фактором у цьому", - сказав він президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву.

За його словами, Казахстан є дуже важливим постачальником нафти до Чехії. Фіала вважає, що є великі можливості для співпраці, оскільки країна відходить від російської нафти.

Казахстан постачає сиру нафту до Європи трубопроводами, більшість з яких перетинають Росію, хоча цього року він значно збільшив постачання альтернативними маршрутами, таким як трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан.