Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні

Казахстан ввів обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Росії, які можна використовувати у війні. Під заборону потрапили 106 видів товарів.
Про це заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв, передає РБК-Україна з посиланням на агентство КазТАГ.
Казахський чиновник зазначив у кулуарах сенату у четвер, 19 жовтня, що країна продовжує експортувати до РФ усі групи товарів "крім тих, що належать до війни - на них накладено обмеження".
"Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав він.
Торебаєв пояснив, що серед товарів, що потрапили під заборону, є дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватись у ході війни.
Також казахський віце-міністр розповів, що дані 106 найменувань товарів не виробляються в країні, і додав, що вони реекспортувалися через Казахстан "раніше".
"Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт - ні. Вони (виробляються - Ред.,) не тільки на Заході, а й в інших країнах", - заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану.
Нагадаємо, наприкінці вересня Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на брифінгу в Німеччині заявив, що Астана підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України та не дасть Москві можливість їх обійти.
Астана відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).
Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.
Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.
Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.
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