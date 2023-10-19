Казахстан запретил экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в войне

Казахский чиновник отметил в кулуарах сената в четверг, 19 октября, что страна продолжает экспортировать в РФ все группы товаров "кроме тех, что относятся к войне - на них наложены ограничения".

"Это 106 наименований товаров - их экспорт мы полностью запретили", - сказал он

Торебаев пояснил, что среди товаров, попавших под запрет, есть дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться в ходе войны.

Также казахский вице-министр рассказал, что данные 106 наименований товаров не производятся в стране, и добавил, что они реэкспортировались через Казахстан "ранее".

"Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт - нет. Они (производятся - Ред.,) не только на Западе, но в и других странах", - заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана.

Напомним, в конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Германии заявил, что Астана поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти.

Позиция Казахстана по войне РФ против Украины

Астана открыто не осуждает войну, но и не поддерживает Россию, хотя вместе с ней состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с тем, что участились случаи рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.

Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 года в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.