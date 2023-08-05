ua en ru
Сб, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Казахстані пропонують заборонити товари з символами Z, V та ПВК "Вагнера"

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Астана, Субота 05 серпня 2023 10:15
У Казахстані пропонують заборонити товари з символами Z, V та ПВК "Вагнера" Фото: у Казахстані модуть заборонити російські вооєнні символи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Казахстану обговорює можливість заборонити товари з російськими воєнними символами. Мова йде про символи Z, V та ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.

У Генеральній прокуратурі Казахстану пропонують заборонити товари з "етнополітизованою символікою".

"У 2022 році у зв'язку з російсько-українським конфліктом, що почався в Казахстані, почастішали факти демонстрації, зокрема, на одязі, іграшках, транспортних засобах символіки Z або V", - заявили у прокуратурі.

Також у Казахстані побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами "Армія Росія" та іншими, які, на думку правоохоронців, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

Тому прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, ввезення, перевезення та розповсюдження в Казахстані продукції з символами, які використовуються "у збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави". Також пропонується ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2022 року ухвалила закон про заборону символіки Z та V.

Також у Латвії у минулому році заборонили використовувати символи Z та V на публічних заходах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Казахстан ПВК Вагнера Війна в Україні
NEWS
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи