Казахстан "виставив за двері" Росію з будівництва трьох ТЕЦ

Віцеміністр енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов підтвердив, що російські підрядники більше не залучені до будівництва трьох ТЕЦ. Роботи виконуватиме інший консорціум, а запуск станцій запланований на 2029 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.
За його словами, будівництвом трьох теплоелектроцентралей у Кокшетау, Семєї та Усть-Каменогорську займатиметься казахстансько-сінгапурський консорціум, а контракти вже укладені.
"За трьома ТЕЦ підписані EPC-контракти, російських підрядників там немає. Будуть будувати казахстанські компанії", - зазначив він.
Найближчими місяцями розпочнеться активна фаза робіт. Уже в травні планують розмістити замовлення на основне обладнання, паралельно триватимуть інженерні роботи та підготовка майданчиків. Постачання ключових компонентів очікується з третього кварталу 2027 року, а запуск станцій - у 2029 році.
Спочатку ці ТЕЦ планували будувати за участю Росії. Переговори тривали з 2023 року, однак питання фінансування залишалося невирішеним. Зрештою Казахстан вирішив реалізовувати проєкти без російської сторони.
Нагадаємо, Казахстан останнім часом демонструє готовність переглядати підходи до питань, які традиційно вважалися чутливими у відносинах із Росією. Зокрема, у проєкті нової конституції там планують змінити формулювання, яке визначає статус російської мови.
Йдеться про норму, де зараз зазначено, що російська використовується "нарівні" з казахською мовою. У новій редакції це формулювання хочуть замінити на "поруч із казахською", що може свідчити про поступове посилення акценту на власній державній ідентичності.