Казахстан "виставив за двері" Росію з будівництва трьох ТЕЦ

Казахстан "виставив за двері" Росію з будівництва трьох ТЕЦ

16:30 07.04.2026 Вт
2 хв
Проєкти, які раніше планували з участю РФ, реалізовуватимуть без неї
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Казахстану (Getty Images)

Віцеміністр енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов підтвердив, що російські підрядники більше не залучені до будівництва трьох ТЕЦ. Роботи виконуватиме інший консорціум, а запуск станцій запланований на 2029 рік.

За його словами, будівництвом трьох теплоелектроцентралей у Кокшетау, Семєї та Усть-Каменогорську займатиметься казахстансько-сінгапурський консорціум, а контракти вже укладені.

"За трьома ТЕЦ підписані EPC-контракти, російських підрядників там немає. Будуть будувати казахстанські компанії", - зазначив він.

Найближчими місяцями розпочнеться активна фаза робіт. Уже в травні планують розмістити замовлення на основне обладнання, паралельно триватимуть інженерні роботи та підготовка майданчиків. Постачання ключових компонентів очікується з третього кварталу 2027 року, а запуск станцій - у 2029 році.

Спочатку ці ТЕЦ планували будувати за участю Росії. Переговори тривали з 2023 року, однак питання фінансування залишалося невирішеним. Зрештою Казахстан вирішив реалізовувати проєкти без російської сторони.

Нагадаємо, Казахстан останнім часом демонструє готовність переглядати підходи до питань, які традиційно вважалися чутливими у відносинах із Росією. Зокрема, у проєкті нової конституції там планують змінити формулювання, яке визначає статус російської мови.

Йдеться про норму, де зараз зазначено, що російська використовується "нарівні" з казахською мовою. У новій редакції це формулювання хочуть замінити на "поруч із казахською", що може свідчити про поступове посилення акценту на власній державній ідентичності.

