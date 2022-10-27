Казахстан шукає додаткові потужності для відвантаження урану в обхід Росії, - ЗМІ

Казахстан, який не має виходу до моря, традиційно відправляв більшу частину своїх основних експортних товарів, таких як нафта через Росію. Kazatomprom заявив, що протягом третього кварталу надсилав продукцію через російський порт Санкт-Петербург без проблем.

"Однак Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який компанія успішно використовує як альтернативний маршрут з 2018 року, допомагає знизити ризик недоступності основного маршруту з якоїсь причини", - йдеться у повідомленні.

Маршрут проходить із Казахстану через Каспійське море до Азербайджану, а потім до Грузії, звідки продукція може відвантажуватися через порти Чорного моря. Kazatomprom має затверджену річну квоту, яка дозволяє йому відвантажувати загалом до 3500 тонн урану зі своїх казахстанських копалень через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут.

"Компанія працює над збільшенням ліміту квоти і надає допомогу партнерам по СП, якщо вони вважають за краще не отримувати свою частку матеріалу за встановленим маршрутом, що проходить через порт Санкт-Петербург", - заявили у компанії.