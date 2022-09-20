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Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС

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Астана, Вівторок 20 вересня 2022 09:55
Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС Фото: Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

У Казахстані почали затримувати російські вантажівки із товарами з Європи. Вже відомо про вісім затриманих автопоїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляє пропагандистське видання "Известия" з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників, йдеться про транзитне транспортування європейських товарів до Росії.

"Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші - на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати", - розповіли в асоціації.

Зазначається, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Казахстан з вересня цього року вирішив продавати частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід Росії.

Що відбувалося у відносинах Астани та Москви, читайте у матеріалі РБК-Україна - "Більше не друзі? Як війна в Україні позначилася на відносинах Казахстану з РФ".

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