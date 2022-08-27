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Казахстан решил на год остановить экспорт военной продукции

Новина українською →
Казахстан, Суббота 27 августа 2022 16:57
Казахстан решил на год остановить экспорт военной продукции Фото: Казахстан решил на год остановить экспорт военной продукции (t.me)
Автор: Дмитрий Браславский

Комиссия по вопросам оборонной промышленности в Казахстане решила остановить экспорт военной продукции до конца августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер министра Казахстана Алихана Смаилова.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, на которой рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт военной продукции.

Чиновники поддержали предложение приостановки экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Напомним, что военный контингент РФ в Казахстане отказывается возвращаться на родину, потому что боится попасть в Украину.

Также российский Сбербанк покинул Казахстан по "геополитическим причинам".

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