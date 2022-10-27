Казахстан ищет дополнительные мощности для отгрузки урана в обход России, - СМИ

Казахстан, не имеющий выхода к морю, традиционно отправлял большую часть своих основных экспортных товаров, таких как нефть через Россию. Kazatomprom заявил, что в течение третьего квартала посылал продукцию через российский порт Санкт-Петербург без проблем.

"Однако Транскаспийский международный транспортный маршрут, который компания успешно использует в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, помогает снизить риск недоступности основного маршрута по какой-то причине", - говорится в сообщении.

Маршрут проходит из Казахстана через Каспийское море в Азербайджан, а затем в Грузию, откуда продукция может отгружаться через порты Черного моря. Kazatomprom имеет утвержденную годовую квоту, которая позволяет ему отгружать в общей сложности до 3500 тонн урана из своих казахстанских рудников через Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Компания работает над увеличением лимита квоты и оказывает помощь партнерам по СП, если они предпочитают не получать свою долю материала по установленному маршруту, проходящему через порт Санкт-Петербург", - заявили в компании.