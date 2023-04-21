Казахстан на початку року збільшив експорт нафти в обхід Росії, - Reuters

"Хоча експорт казахстанської нафти через Каспійське море та Кавказ відносно невеликий, він різко зріс після того, як РФ напала на Україну у 2022 році", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що Казахстан поступово зменшує залежність від Росії, намагаючись не відштовхувати свого сусіда.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати анексовані Росією регіони України та прагнув обмежити залежність Казахстану від Росії, у тому числі від її величезної мережі нафтопроводів та портів.

"Постачання нафти з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку, основний маршрут в обхід Росії, підскочили до 163 436 тонн у січні-березні з 28 875 тонн за той же період 2022 року", - повідомляє Reuters.