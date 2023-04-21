UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Казахстан на початку року збільшив експорт нафти в обхід Росії, - Reuters

Фото: Нафтопровід (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року, прагнучи зменшити свою залежність від країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хоча експорт казахстанської нафти через Каспійське море та Кавказ відносно невеликий, він різко зріс після того, як РФ напала на Україну у 2022 році", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що Казахстан поступово зменшує залежність від Росії, намагаючись не відштовхувати свого сусіда.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати анексовані Росією регіони України та прагнув обмежити залежність Казахстану від Росії, у тому числі від її величезної мережі нафтопроводів та портів.

"Постачання нафти з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку, основний маршрут в обхід Росії, підскочили до 163 436 тонн у січні-березні з 28 875 тонн за той же період 2022 року", - повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що студента з Казахстану завербували в ПВК "Вагнера" і насильно відправили до зони бойових дій в Україну.

Комітет нацбезпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ про участь громадян країни у війні в Україні. У разі підтвердження участі в бойових діях громадянам Казахстану загрожує від 5 до 9 років ув'язнення.

Виробники електроенергії в Східній Європі прагнуть скоротити свою залежність від Росії, тому все частіше купують уран в Казахстані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКазахстан