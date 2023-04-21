Казахстан на початку року збільшив експорт нафти в обхід Росії, - Reuters

Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року, прагнучи зменшити свою залежність від країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Хоча експорт казахстанської нафти через Каспійське море та Кавказ відносно невеликий, він різко зріс після того, як РФ напала на Україну у 2022 році", - йдеться у матеріалі.
Reuters пише, що Казахстан поступово зменшує залежність від Росії, намагаючись не відштовхувати свого сусіда.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати анексовані Росією регіони України та прагнув обмежити залежність Казахстану від Росії, у тому числі від її величезної мережі нафтопроводів та портів.
"Постачання нафти з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку, основний маршрут в обхід Росії, підскочили до 163 436 тонн у січні-березні з 28 875 тонн за той же період 2022 року", - повідомляє Reuters.
Нагадаємо, що студента з Казахстану завербували в ПВК "Вагнера" і насильно відправили до зони бойових дій в Україну.
Комітет нацбезпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ про участь громадян країни у війні в Україні. У разі підтвердження участі в бойових діях громадянам Казахстану загрожує від 5 до 9 років ув'язнення.
Виробники електроенергії в Східній Європі прагнуть скоротити свою залежність від Росії, тому все частіше купують уран в Казахстані.
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