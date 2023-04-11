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Щоб зменшити залежність від РФ. Європейські АЕС стали частіше купувати уран в Казахстані

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Казахстан, Вівторок 11 квітня 2023 19:19
Щоб зменшити залежність від РФ. Європейські АЕС стали частіше купувати уран в Казахстані Фото: східноєвропейські АЕС хочуть зменшити залежність від РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Виробники електроенергії в Східній Європі прагнуть скоротити свою залежність від Росії, тому все частіше купують уран в Казахстані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Генеральний директор "Казатомпрому" Єржан Муканов заявив, що деякі атомні станції в Східній Європі, які раніше отримували збагачений уран з Росії, прагнуть з 2025 року підписати контракти з Казахстаном. За його словами, геополітична невизначеність змінює потоки ядерного палива, спонукаючи деяких виробників електроенергії створювати запаси.

"Ми готуємо наші запаси до видобутку, щоб ми могли реагувати на запити ринку", - сказав Муканов.

США є однією з країн, які прагнуть скоротити свою залежність від збагаченого урану з Росії, найбільшого у світі постачальника ядерного палива.

Посилаючись на прогнозоване збільшення потужності реакторів на 16% Всесвітня ядерна асоціація минулого року заявила, що очікується збільшення попиту на уран приблизно на третину до 2030 року. Казахстан, який виробляє понад 40% світового урану, цього року планує зберегти видобуток на рівні близько 22 000 тонн.

"Ми прогнозуємо зростання попиту на уран, але ми не зацікавлені у вибуховому зростанні цін", - наголосив гендиректор.

За його словами, "Казатомпром" планує цього року відкрити третій експортний маршрут, транспортуючи уран через один із портів Китаю.

Також, за словами Муканова, зростає попит з боку Китаю, який шукає уран для завантаження запланованих нових атомних електростанцій і збільшення власних запасів. Він також повідомив, що мета Китаю полягає в тому, щоб мати "безперебійні довгострокові поставки".

Ймовірно Китай почав пошуки нових постачальників, через велику загрозу введення нових санкцій ЄС проти Росії, які будуть стосуватись обмеження торгівлі атомною енергетикою.

Нагадаємо, Литва запропонувала ЄС запровадити санкції проти атомної енергетики Росії включаючи винятки для Угорщини та дворічний період для поступового скасування чинних контрактів.

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Російська Федерація Казахстан Китай АЕС Сполучені Штати Америки
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