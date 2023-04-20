Студента з Казахстану викрали та відправили до України у складі ПВК "Вагнера", - ЗМІ
Студента з Казахстану завербували в ПВК "Вагнера" і насильно відправили до зони бойових дій в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ratel.
За словами родичів, з якими вдалося переговорити виданню, у березні 2023 року Бекенов, який навчався на той момент на третьому курсі Томського державного університету (ТДУ), поїхав з Томська до Краснодарського краю відвідати дівчину.
"Після цього зв'язок із ним зник на тиждень, а потім він відправив матері повідомлення, в якому розповів, що живий, але не може зателефонувати", - пише видання.
Отримавши повідомлення, мати хлопця зателефонувала друзям сина і вони розповіли, що Бекенова завербували і відвезли в Молькіно в Краснодарському краї, де знаходиться база підготовки ПВК "Вагнера".
Лише 9 квітня жінки вдалося зустрітися із сином на КПП військової бази.
"Його привезли на автомашині у супроводі його безпосереднього командира. Дали 5 хвилин на розмови. Розмовляти до пуття не дали. Його командир весь час втручався в розмову. Альміра встигла в нього дізнатися, що він контракт не підписував. Просив їжі, грошей. Весь виснажений, погано одягнений. В наявності, що Маргулана утримують насильно", - розповів дядько студента.
А вже за три дні після зустрічі з матір'ю його вже відправили до зони бойових дій до України.
У МЗС МЗС Казахстану заявили, що Бекенов уклав контракт із ПВК "Вагнера" нібито добровільно.
"За наявними даними, зазначений у статті громадянин добровільно підписав контракт із ПВК "Вагнера", - зазначили у відомстві.
Як повідомлялося, жителі російської Кубані почали отримувати від ПВК "Вагнера" листи з закликами приєднатися до лав найманців.
Нагадаємо, Росія почала кидати в Бахмут елітні підрозділи своєї армії, у тому числі десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".
При цьому аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.