Казахстан в начале года увеличил экспорт нефти в обход России, - Reuters

"Хотя экспорт казахстанской нефти через Каспийское море и Кавказ относительно невелик, он резко вырос после того, как РФ напала на Украину в 2022 году", - говорится в материале.

Reuters пишет, что Казахстан постепенно уменьшает зависимость от России, стараясь не отталкивать своего соседа.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признать аннексированные Россией регионы Украины и стремился ограничить зависимость Казахстана от России, в том числе от огромной сети нефтепроводов и портов.

"Поставки нефти из каспийского порта Актау в азербайджанский Бак, основной маршрут в обход России, подскочили до 163 436 тонн в январе-марте с 28 875 тонн за тот же период 2022 года", - сообщает Reuters.