Казахстан передав понад 40 генераторів для медустанов України: куди направлять

Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських військ — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші області.

"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, щоб в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати головне завдання – рятувати життя. Кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Партію генераторів було доставлено завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан".