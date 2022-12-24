ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів, половина вже в дорозі

Об'єднані Арабські Емірати надсилають близько 2500 генераторів в Україну. Допомога включає бензинові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство WAM .

Державний міністр міжнародного співробітництва Рим бинт Ібрагім Аль-Хашімі заявила, що ця допомога Україні походить з віри ОАЕ у важливість людської солідарності, особливо у разі війни, і є частиною постійних зусиль країни щодо пом'якшення гуманітарних наслідків.

Сьогодні ОАЕ доставлять близько 1200 побутових генераторів до столиці Польщі, Варшави, а решту генераторів передадуть до січня. Ця підтримка здійснюється в рамках гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн. доларів, виділеної ОАЕ Україні.

Раніше ОАЕ спорядила вісім літаків із 360 тоннами продовольства, медичної допомоги та машинами швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.