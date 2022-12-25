Казахстан передал более 40 генераторов для медучреждений Украины: куда направят

Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу минздрава Украины.
В частности, они были переданы в области, которые находятся под атаками российских войск — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области.
"Ежедневно оккупанты наносят удары по нашей инфраструктуре, что несет угрозу электроснабжению. Совместно с партнерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы в условиях обесточивания больницы продолжали работать и выполнять главную задачу – спасать жизнь. Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан".
Ранее мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Помощь включает бензиновые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт каждый.
Также мы писали, что страны-члены Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
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