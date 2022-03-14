Казахстан отправил в Украину первую партию гуманитарной помощи

Казахстан 14 марта отправил первый самолет с гуманитарной помощью Украине. Она включает в себя лекарственные препараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA .

Всего Казахстан направит в Украину 28,2 тонны гуманитарной помощи. Она включает в себя 17 наименований лекарственных средств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

По данным информационного портала, сегодня их аэропорта Алматы в Украину вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Второй борт планируется отправить завтра, 15 марта.

Напомним, Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины. Кроме того, казахстанские власти отклонили просьбу Москвы о направлении своих войск в зону конфликта и отказались признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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