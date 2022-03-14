Казахстан відправив в Україну першу партію гуманітарної допомоги

Казахстан 14 березня відправив перший літак з гуманітарною допомогою Україні. Вона містить у собі лікарські препарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORDA .

Всього Казахстан направить в Україну 28,2 тонни гуманітарної допомоги. Вона містить у собі 17 найменувань лікарських засобів, в тому числі антибіотики, протизапальні, протикашльові та антигіпертензивні препарати.

За даними Інформаційного порталу, сьогодні їх аеропорту Алмати в Україну вилетів перший літак з гуманітарною допомогою. Другий борт планується відправити завтра, 15 березня.

Нагадавши, Казахстан заявив про нейтралітет у війні Росії проти України. Крім того, Казахстанська влада відхилила прохання Москви про направлення своїх військ в зону конфлікту і відмовилися визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

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