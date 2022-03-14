RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Казахстан відправив в Україну першу партію гуманітарної допомоги

Автор: Дмитрий Кузнецов

Казахстан 14 березня відправив перший літак з гуманітарною допомогою Україні. Вона містить у собі лікарські препарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORDA.

За даними Інформаційного порталу, сьогодні їх аеропорту Алмати в Україну вилетів перший літак з гуманітарною допомогою. Другий борт планується відправити завтра, 15 березня.

Всього Казахстан направить в Україну 28,2 тонни гуманітарної допомоги. Вона містить у собі 17 найменувань лікарських засобів, в тому числі антибіотики, протизапальні, протикашльові та антигіпертензивні препарати.

Нагадавши, Казахстан заявив про нейтралітет у війні Росії проти України. Крім того, Казахстанська влада відхилила прохання Москви про направлення своїх військ в зону конфлікту і відмовилися визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанГуманітарна допомогаВійна Росії проти України