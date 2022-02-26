Казахстан отказал РФ в соучастии в агрессии против Украины, - NBC

Казахстан, который считается одним из ближайших союзников России, отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к наступлению на Украину. Он также не признал "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Казахстан заявляет, что не признает созданные Россией "ЛДНР" в качестве предлога для своей агрессии в Украине.
"Удивительное развитие событий от традиционного союзника России получило поддержку Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина против Украины", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.
Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.
Отметим, ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.