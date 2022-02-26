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Казахстан відмовив РФ у співучасті в агресії проти України, - NBC

Автор: Артур Родивилов

Казахстан, який вважається одним з найближчих союзників Росії, відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до наступу на Україну. Він також не визнав "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Казахстан заявляє, що не визнає створені Росією "ЛДНР" як привід для своєї агресії в Україні.

"Дивовижний розвиток подій від традиційного союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

"Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають "ЛДНР". Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна проти України", - йдеться в заяві Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, про введення санкцій проти Путіна оголосили США, Великобританія, ЄС, Канада.

Зазначимо, раніше Макрон пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу. Він уточнив, що Париж виділить 300 млн доларів.

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