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Казахстан окончательно отказался от смертной казни

Автор: РБК-Украина

Казахстан подписал протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни. Это стало продолжением курса страны на гуманизацию уголовного законодательства.

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Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

Сообщается, что сегодня решение присоединиться к протоколу отмене смертной казни озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Казахстан привержен основополагающему праву на жизнь.

Отметим, применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом первого президента Нурсултана Назарбаева с 2004 года. Для того, чтобы полностью изъять норму о смертной казни из законов, еще нужно внести изменения в Уголовный кодекс и конституцию страны.

Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что оккупационные силы так называемой "Донецкой народной республики" ввели смертную казнь и уже известно о двух вынесенных смертных приговоров.

На постсоветском пространстве смертная казнь остается в Беларуси. Президент Александр Лукашенко заявлял, что отменить ее могут только по решению референдума.

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Новости Украины ООНКазахстансмертная казнь