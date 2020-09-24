Казахстан окончательно отказался от смертной казни

Казахстан подписал протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни. Это стало продолжением курса страны на гуманизацию уголовного законодательства.

Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

Сообщается, что сегодня решение присоединиться к протоколу отмене смертной казни озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Казахстан привержен основополагающему праву на жизнь.

Отметим, применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом первого президента Нурсултана Назарбаева с 2004 года. Для того, чтобы полностью изъять норму о смертной казни из законов, еще нужно внести изменения в Уголовный кодекс и конституцию страны.

Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что оккупационные силы так называемой "Донецкой народной республики" ввели смертную казнь и уже известно о двух вынесенных смертных приговоров.

На постсоветском пространстве смертная казнь остается в Беларуси. Президент Александр Лукашенко заявлял, что отменить ее могут только по решению референдума.