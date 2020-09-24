Казахстан остаточно відмовився від смертної кари

Казахстан підписав протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямований на скасування смертної кари. Це стало продовженням курсу країни на гуманізацію кримінального законодавства.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Казахстану.

Повідомляється, що сьогодні рішення приєднатися до протоколу скасування смертної кари озвучив президент Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, Казахстан прихильний основоположному праву на життя.

Зазначимо, застосування смертної кари в Казахстані було повністю зупинено указом першого президента Нурсултана Назарбаєва з 2004 року. Для того, щоб повністю вилучити норму про страту із законів, ще треба внести зміни в Кримінальний кодекс та конституцію країни.

Нагадаємо, раніше Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що окупаційні сили так званої "Донецької народної республіки" ввели смертну кару та вже відомо про два винесені смертні вироки.

На пострадянському просторі смертна кара залишається в Білорусі. Президент Олександр Лукашенко заявляв, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.