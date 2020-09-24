ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Казахстан остаточно відмовився від смертної кари

Автор: РБК-Україна

Казахстан підписав протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямований на скасування смертної кари. Це стало продовженням курсу країни на гуманізацію кримінального законодавства.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні МЗС Казахстану.

Повідомляється, що сьогодні рішення приєднатися до протоколу скасування смертної кари озвучив президент Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, Казахстан прихильний основоположному праву на життя.

Зазначимо, застосування смертної кари в Казахстані було повністю зупинено указом першого президента Нурсултана Назарбаєва з 2004 року. Для того, щоб повністю вилучити норму про страту із законів, ще треба внести зміни в Кримінальний кодекс та конституцію країни.

Нагадаємо, раніше Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що окупаційні сили так званої "Донецької народної республіки" ввели смертну кару та вже відомо про два винесені смертні вироки.

На пострадянському просторі смертна кара залишається в Білорусі. Президент Олександр Лукашенко заявляв, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНКазахстансмертная казнь