Боевики "ДНР" ввели смертную казнь, - ООН

Фото: боевики на Донбассе (УНИАН)

Оккупационные силы в так называемой "ДНР" ввели смертную казнь за совершение преступлений. Известно уже о двух случаях, где так называемый "суд" вынес смертный приговор.

Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

На момент публикации доклада "приговоры" оккупационного "суда" еще не были выполнены.

Как отмечается в докладе, управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, ведь в первые годы войны на Донбассе незаконные вооруженные формирования уже проводили казни.

Напомним, журналисты идентифицировали боевиков группы бывшего главаря так называемой "ДНР" Игоря Гиркина, которые казнили украинцев во время оккупации Славянска в 2014 году; так называемый "трибунал" возглавлял лично Гиркин.

Добавим, в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.