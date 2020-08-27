ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики "ДНР" ввели смертную казнь, - ООН

Донбасс, Четверг 27 августа 2020 19:11
Боевики "ДНР" ввели смертную казнь, - ООН
Фото: боевики на Донбассе (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупационные силы в так называемой "ДНР" ввели смертную казнь за совершение преступлений. Известно уже о двух случаях, где так называемый "суд" вынес смертный приговор.

Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

На момент публикации доклада "приговоры" оккупационного "суда" еще не были выполнены.

Как отмечается в докладе, управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, ведь в первые годы войны на Донбассе незаконные вооруженные формирования уже проводили казни.

Напомним, журналисты идентифицировали боевиков группы бывшего главаря так называемой "ДНР" Игоря Гиркина, которые казнили украинцев во время оккупации Славянска в 2014 году; так называемый "трибунал" возглавлял лично Гиркин.

Добавим, в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассООНДНРсмертная казнь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь