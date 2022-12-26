Казахстан не допомагатиме РФ в обході санкцій, але продовжить співпрацю, - глава МЗС

Казахстан не допомагатиме Росії обходити введені проти неї санкції, але продовжить і надалі співпрацювати з Москвою.

Про це заявив глава МЗС республіки Мухтар Тлеуберді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Крім того, за його словами, Казахстан планує розвивати зв'язки з Китаєм, сусідами у Центральній Азії, США, Японією, країнами ЄС та Британією.

Міністр закордонних справ Казахстану також зазначив, що уряд країни не має наміру запроваджувати санкції проти Росії.

"Відносини між нашими країнами продовжаться, однак Казахстан не використовуватиметься різними компаніями для обходу санкцій", - заявив Тлеуберді.

Раніше ми писали, що Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що Росія провела випробування нової оборонної ракети для систем ПРО. Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган у Казахстані.

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