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Казахстан не станет помогать РФ в обходе санкций, но продолжит сотрудничество, - глава МИД

Фото: Казахстан не станет помогать России в обходе санкций (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции, но продолжит и дальше сотрудничать с Москвой.

Об этом заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Отношения между нашими странами продолжатся, однако Казахстан не будет использоваться разными компаниями для обхода санкций", - заявил Тлеуберди.

Министр иностранных дел Казахстана также отметил, что правительство страны не намерено вводить санкции против России.

Кроме того, по его словам, Казахстан планирует развивать связи с Китаем, соседями в Центральной Азии, США, Японией, странами ЕС и Британией.

Ранее мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.

Также сообщалось, что Россия провела испытания новой оборонительной ракеты для систем ПРО. Ракета якобы была запущена 2 декабря с арендованного полигона Сары-Шаган в Казахстане.

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