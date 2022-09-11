В Казачьей Лопани установили флаг Украины

Фото: украинский флаг установили в Казачьей Лопани (facebook.com/dermiskrada)

Перед этим Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщал о том, что российские военные начали эвакуацию из поселка.

"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисти бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - отмечает Задоренко.

Фото: расположение Казачьей Лопани (гугл карта)