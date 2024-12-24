В Каїрі спалахнули масштабні антипрезидентські протести (відео)

Протести проти Абдель Фаттаха ас-Сісі

У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.

На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.

Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року.

Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки ас-Сісі. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.

За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів.

А за тиждень кількість арештованих сягнула 2000 осіб.

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