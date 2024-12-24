В Каире вспыхнули масштабные антипрезидентские протесты (видео)

Протесты против Абдель Фаттаха ас-Сиси

В 2013 году бывший главнокомандующий армии Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отстранил происламского президента страны Мухаммеда Мурси и стал новым главой государства.

На выборах в марте 2018 года ас-Сиси был переизбран на пост президента Египта.

Последний раз масштабные протесты против политики действующего президента проходили в сентябре 2019 года.

Протестующие в городах Гиза и Махалла требовали отставки ас-Сиси. В городе Суэц правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы.

За несколько дней были арестованы более 300 участников протестов.

А через неделю количество арестованных достигло 2000 человек.

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