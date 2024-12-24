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В Каире вспыхнули масштабные антипрезидентские протесты (видео)

Архивное фото: акции протеста в Египте (Shutterstock)
Автор: Валерий Савицкий

В столице Египта Каире вспыхнули массовые протесты. Сотни людей выражают недовольство политикой властей, ухудшением экономической ситуации, подавлением гражданских свобод и ростом коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на египетские паблики.

По свидетельствам очевидцев, протестующие скандируют "Аш-шаб юрид искат ан-низам" - популярную песню цветной революции "Арабской весны".

Люди также выкрикивают лозунги, которые осуждают политику президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

 

 

Протесты против Абдель Фаттаха ас-Сиси

В 2013 году бывший главнокомандующий армии Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отстранил происламского президента страны Мухаммеда Мурси и стал новым главой государства.

На выборах в марте 2018 года ас-Сиси был переизбран на пост президента Египта.

Последний раз масштабные протесты против политики действующего президента проходили в сентябре 2019 года.

Протестующие в городах Гиза и Махалла требовали отставки ас-Сиси. В городе Суэц правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы.

За несколько дней были арестованы более 300 участников протестов.

А через неделю количество арестованных достигло 2000 человек.

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Египет