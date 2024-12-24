В Каире вспыхнули масштабные антипрезидентские протесты (видео)

В столице Египта Каире вспыхнули массовые протесты. Сотни людей выражают недовольство политикой властей, ухудшением экономической ситуации, подавлением гражданских свобод и ростом коррупции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на египетские паблики.
По свидетельствам очевидцев, протестующие скандируют "Аш-шаб юрид искат ан-низам" - популярную песню цветной революции "Арабской весны".
Люди также выкрикивают лозунги, которые осуждают политику президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
В 2013 году бывший главнокомандующий армии Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отстранил происламского президента страны Мухаммеда Мурси и стал новым главой государства.
На выборах в марте 2018 года ас-Сиси был переизбран на пост президента Египта.
Последний раз масштабные протесты против политики действующего президента проходили в сентябре 2019 года.
Протестующие в городах Гиза и Махалла требовали отставки ас-Сиси. В городе Суэц правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы.
За несколько дней были арестованы более 300 участников протестов.
А через неделю количество арестованных достигло 2000 человек.
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