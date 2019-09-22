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В Египте произошли столкновения во время антипрезидентских протестов

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 16:18
В Египте произошли столкновения во время антипрезидентских протестов
Фото: протесты в Египте (middleeasteye.net)

В городах Египта второй день подряд проходят демонстрации против президента

В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента Абдула Фаттаха аль-Сиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

Сообщается, что силовики в египетском городе Суэц применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призывала президента аль-Сиси уйти в отставку.

Столкновения в субботу произошли через день после того, как тысячи людей вышли на улицы в нескольких египетских городах, требуя отставки аль-Сиси. Акции протеста также произошли в Гизе и в северном городе Махалла.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о антиправительственных митингах в Казахстане. Так, во время антиправительственных акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане правоохранители задержали 57 человек.

Кроме того, в городе Чимкент у границы с Киргизией были задержаны 20 человек. В Министерстве внутренних дел заявили, что задержанные "поддавались на провокационные призывы" и "стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка". Митингующие не оказывали сопротивления полицейским.

Также сообщалось, что 20 сентября в столице Грузии Тбилиси прошел атиправительственный митинг. Люди выступали против президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее актов помилования, а другие - против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахария на посту премьер-министра.

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