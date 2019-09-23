Власти Египта усиливают репрессии против демонстрантов

Фото: акции протеста в Египте (Shutterstock)

Арестованы более 370 человек

Египетские силовики расширяют репрессии против антиправительственных демонстрантов, арестовывая их и политических оппонентов, а также ограничивают доступ к новостным сайтам и каналам социальных сетей, поскольку на этой неделе страна готовится к возможным новым протестам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как отмечается, по состоянию на 23 сентября более 370 человек арестовали после акций протеста против президента Египта Абделя Фатха ас-Сиси. Протесты начались 20 сентября.

Арестованных удерживают в каирских "центрах безопасности" (СИЗО - ред.), где им могут быть предъявлены обвинения в принадлежности к террористической группе, распространении поддельных новостей и участии в несанкционированных акциях протеста.

"Режим пытается сдержать ситуацию. Они концентрируют свою энергию на превентивных атаках. Адвокаты работают всю ночь, чтобы защитить обвиняемых", - заявил Мохамед Лотфи, исполнительный директор Египетской комиссии по правам и свободам.

Также отмечается, что власти ограничили доступ к Facebook Messenger и некоторым другим серверам, чтобы избежать роста количества митингующих. BBC и другие новостные сайты также были ограничены.

Акции протеста начались после того, как бывший правительственный подрядчик Мохамед Али выпустил видео, в котором призвал египтян провести "марш на миллион человек" в пятницу, 20 сентября. Президент Египта, который пребывает на этой неделе на саммите Организации Объединенных Наций по климату, публично не прокомментировал протесты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что силовики в египетском городе Суэц применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призывала президента аль-Сиси уйти в отставку.