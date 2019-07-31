Кавылин: налогоплательщики Киевской области увеличили прирост поступлений по НДС

Фото: Алексей Кавылин (пресс-служба)

Показатель вырос на 30% или 704 млн гривен

По итогам первого полугодия налогоплательщики Киевской области направили в государственный бюджет 3,1 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил начальник ГУ ГФС в Киевской области Алексей Кавылин, передает РБК-Украина.

В частности, он подчеркнул, что этот показатель вырос на 30% или 704 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Из 6,6 млрд грн, которые поступили в госбюджет от субъектов хозяйствования столичного региона, уплата НДС занимает долю в 47%. Соответственно, выросла среднемесячная сумма уплаты этого вида налогов – 516 миллионов гривен по этому виду налога ежемесячно стабильно направляется в бюджет. В прошлом году эта сумма составляла 400 миллионов гривен", - сказал он.

Кавылин также отметил, что наибольшие суммы НДС поступили от субъектов хозяйствования, чья деятельность сосредоточена в Киево-Святошинском районе – 692,2 млн грн, Бориспольском – 522,2 млн грн и Белоцерковском - 461 млн грн.

"Сейчас в Киевской области зарегистрировано 16548 юридических и 1202 физических лица - плательщиков налога на добавленную стоимость", - сообщил он.

Среди отраслей-лидеров по объемам уплаты НДС среди юридических лиц Кавылин выделяет оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта - 615 млн грн, перерабатывающую промышленность - 599 млн грн, сельское, лесное и рыбное хозяйства - 548 млн грн.

Среди физлиц также лидируют сферы торговли – 22,1 млн грн, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 16,1 млн грн, а также перерабатывающей промышленности - почти 10 млн грн.

Ранее сообщалось, что налогоплательщики Киевской области уплатили в госбюджет 6,6 млрд грн.

Также сообщалось, что доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн.