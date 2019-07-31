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Кавилін: платники податків Київської області збільшили приріст надходжень по ПДВ

Новини » Економіка    31.07.2019 - 16:41
Кавилін: платники податків Київської області збільшили приріст надходжень по ПДВ
Фото: Олексій Кавилін (прес-служба)

Показник виріс на 30% або 704 млн гривень

За підсумками першого півріччя платники податків Київської області направили до державного бюджету 3,1 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомив начальник ГУ ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна.

Зокрема, він підкреслив, що цей показник виріс на 30% або 704 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"З 6,6 млрд грн, які надійшли до держбюджету від суб'єктів господарювання столичного регіону, сплата ПДВ займає частку 47%. Відповідно, зросла середньомісячна сума сплати цього виду податків – 516 мільйонів гривень по цьому виду податку щомісяця стабільно спрямовується до бюджету. У минулому році ця сума становила 400 мільйонів гривень", - сказав він.

Кавилін також зазначив, що найбільші суми ПДВ, що надійшли від суб'єктів господарювання, чия діяльність зосереджена в Києво-Святошинському районі – 692,2 млн грн, Бориспільському – 522,2 млн грн та Білоцерківському - 461 млн грн.

"Зараз у Київській області зареєстровано 16548 юридичних і 1202 фізичних осіб - платників податку на додану вартість", - повідомив він.

Серед галузей-лідерів за обсягами сплати ПДВ серед юридичних осіб Кавилін виділяє оптову і роздрібну торгівлю, ремонт автотранспорту - 615 млн грн, переробну промисловість - 599 млн грн, сільське, лісове та рибне господарства - 548 млн грн.

Серед фізосіб також лідирують сфери торгівлі – 22,1 млн грн, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 16,1 млн грн, а також переробної промисловості - майже 10 млн грн.

Раніше повідомлялося, що платники податків Київської області сплатили до держбюджету 6,6 млрд грн.

Також повідомлялося, що дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн.

У ДФС назвали число неоформлених офіційно працівників Дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн, - Кавилін
Новини України ДФСПодаткиОлексій Кавилін
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