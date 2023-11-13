Катував цивільних на Миколаївщині: СБУ повідомила про підозру окупанту

Служба безпеки встановила, що Юсупов Джабраїл Насірович - російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади Південного військового округу збройних сил РФ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії він штурмував населені пункти Миколаївської області, а потім проводив там так звані "зачистки".

Як зазначають у відомстві, під час "каральних рейдів" Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці.

Потім окупанти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства.Там вони застосовували численні тортури, щоб схилити людей до співпраці з загарбниками.

"Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень", - повідомили в СБУ.

