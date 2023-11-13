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Катував цивільних на Миколаївщині: СБУ повідомила про підозру окупанту

Фото: російському окупанту оголошено підозру за катування українців (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безпеки України повідомила про підозру росіянину-садисту, який катував цивільних під час окупації в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Телеграм.

Служба безпеки встановила, що Юсупов Джабраїл Насірович - російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади Південного військового округу збройних сил РФ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії він штурмував населені пункти Миколаївської області, а потім проводив там так звані "зачистки".

Як зазначають у відомстві, під час "каральних рейдів" Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці.

Потім окупанти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства.Там вони застосовували численні тортури, щоб схилити людей до співпраці з загарбниками.

"Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень", - повідомили в СБУ.
 

Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру 25 колаборантам й одному терористу з окупаційної "МВС" на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Злочинці також причетні до катування й вбивств українців.

Раніше РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила у Донецькій області російську інформаторку, яка "зливала" у Telegram-канали окупантів артпозиції ЗСУ під Бахмутом.

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