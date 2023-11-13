RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытал гражданских в Николаевской области: СБУ сообщила о подозрении оккупанту

Фото: российскому оккупанту объявлено подозрение за пытки украинцев (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении россиянину-садисту, который пытал гражданских во время оккупации в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Телеграм.

Служба безопасности установила, что Юсупов Джабраил Насирович - российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады Южного военного округа вооруженных сил РФ.

В начале полномасштабного вторжения России он штурмовал населенные пункты Николаевской области, а затем проводил там так называемые "зачистки".

Как отмечают в ведомстве, во время "карательных рейдов" Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы.

Затем оккупанты отвозили пострадавших в российскую пыточную, обустроенную на территории местного агропредприятия. Там они применяли многочисленные пытки, чтобы склонить людей к сотрудничеству с захватчиками.

"После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений", - сообщили в СБУ.

Напомним, накануне СБУ сообщила о подозрении 25 коллаборантам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники также причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Ранее РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила в Донецкой области российскую информаторку, которая "сливала" в Telegram-каналы оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна России против Украины