Катували й забивали до смерті українців. Повідомлено про підозру колаборантам з "МВС РФ"

Повідомлено про підозру 25 колаборантам й одному терористу з окупаційної "МВС" на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Злочинці причетні до катування й вбивств українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

На початку повномасштабного вторгнення ворога зрадники добровільно приєдналися до створеного терористами карального органу. Після "співбесіди" їх призначили до складу так званого "Новокаховського міського відділу поліції".

Там підозрювані виконували вказівки Москви щодо придушення руху опору й поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього використовувався "арсенал" репресивних методів - цивільних викрадали й ув’язнювали до катівень. Затриманих піддавали жорстоким тортурам із застосуванням електричного струму. Також зафіксовано факти забиття людей до смерті гумовими кийками.

Використовуючи тортури й тиск терористи намагались залякати місцевих жителів і зламати спротив окупаційному режиму.

Підбір кандидатів на "посади" карателів здійснював колаборант Олег Шорохов - колишній правоохоронець, який у квітні 2022 року очолив окупаційний "міськвідділ". Йому "допомагав" колишній співробітник російської поліції, якого "відрядили" до окупації міста для координації злочинних дій колаборантів.

Після зарахування до карального органу "новобранці" отримували "посвідчення", а також формений одяг російського зразка, зокрема й вогнепальну зброю.

Зрадникам й росіянину було повідомлено про підозру за:

ст. 100 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

ст. 127 - катування;

ст. 146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ст. 111-1 - колабораційна діяльність.

Підозру отримали:

Шорохов Олег Володимирович, 21.11.1975 р.н.,

Моставлюк Дмитро Олександрович, 03.01.1971 р.н.,

Кузаков Єгор Валентинович, 06.03.1978 р.н.,

Насєдкін Микола Костянтинович, 05.04.1991 р.н.,

Москаленко Сергій Вікторович, 23.10.1978 р.н.,

Крамаренко Олександр Ілліч, 18.11.1965 р.н.,

Абселямов Тимур Асанович, 02.11.1990 р.н.,

Пасенчук Сергій Анатолійович, 24.07.1984 р.н.,

Веремейчик Вадим Олександрович, 18.07.1989 р.н.,

Друзь Сергій Віталійович, 12.03.1992 р.н.,

Фисина Денис Олександрович, 26.10.1996 р.н.,

Смаль Максим Іванович, 22.09.1997 р.н.,

Челноков Сергій Геннадійович, 13.08.1985 р.н

Прищепов Михайло Анатолійович, 10.07.1998 р.н.,

Федчишин Степан Михайлович, 20.11.1999 р.н.,

Мольгун Володимир Леонідович, 14.03.1995 р.н.,

Віднічук Володимир Анатолійович, 10.08.1990 р.н.,

Орлов Олег В’ячеславович, 19.12.1986 р.н.,

Прокопець Дмитро Олегович, 27.09.2002 р.н.,

Радак Олексій Юрійович, 08.02.1983 р.н.,

Леоненко Віталій Миколайович, 25.06.1997 р.н.,

Мухмінов Руслан Сергійович, 24.03.1987 р.н.,

Василенко Сергій Леонідович, 27.11.1980 р.н.,

Фурса Павло Олександрович, 19.06.1980 р.н.,

Тернавський Роман Іванович, 11.09.1977 р.н.,

росіянин Молдаванцев Олексій Олександрович, 17.09.1968 р.н.

"Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.