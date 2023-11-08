"Зливала" окупантам позиції ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала російську інформаторку

Служба безпеки затримала у Донецькій області російську інформаторку, яка "зливала" у Telegram-канали окупантів артпозиції ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута.

Насамперед вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS. Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання - в районі міста Костянтинівка.

Зловмисниця виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала "потрібні" відомості у знайомих під виглядом побутових розмов. Отриману інформацію вона "зливала" до чотирьох Telegram-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відстежування локацій Сил оборони України.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її за місцем проживання. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідвідомостей агресору.

Як встановило слідство, жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої "дописи" з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

Фото: СБУ затримала російську інформаторку у Донецькій області (t.me/SBUkr)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Вироки інформаторам РФ

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.