Катував цивільних на Миколаївщині: СБУ повідомила про підозру окупанту
Служба безпеки України повідомила про підозру росіянину-садисту, який катував цивільних під час окупації в Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Телеграм.
Служба безпеки встановила, що Юсупов Джабраїл Насірович - російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади Південного військового округу збройних сил РФ.
На початку повномасштабного вторгнення Росії він штурмував населені пункти Миколаївської області, а потім проводив там так звані "зачистки".
Як зазначають у відомстві, під час "каральних рейдів" Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці.
Потім окупанти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства.Там вони застосовували численні тортури, щоб схилити людей до співпраці з загарбниками.
"Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру 25 колаборантам й одному терористу з окупаційної "МВС" на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Злочинці також причетні до катування й вбивств українців.
Раніше РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила у Донецькій області російську інформаторку, яка "зливала" у Telegram-канали окупантів артпозиції ЗСУ під Бахмутом.
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