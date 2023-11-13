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Пытал гражданских в Николаевской области: СБУ сообщила о подозрении оккупанту

Николаевская область, Понедельник 13 ноября 2023 13:08
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Пытал гражданских в Николаевской области: СБУ сообщила о подозрении оккупанту Фото: российскому оккупанту объявлено подозрение за пытки украинцев (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении россиянину-садисту, который пытал гражданских во время оккупации в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Телеграм.

Служба безопасности установила, что Юсупов Джабраил Насирович - российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады Южного военного округа вооруженных сил РФ.

В начале полномасштабного вторжения России он штурмовал населенные пункты Николаевской области, а затем проводил там так называемые "зачистки".

Как отмечают в ведомстве, во время "карательных рейдов" Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы.

Затем оккупанты отвозили пострадавших в российскую пыточную, обустроенную на территории местного агропредприятия. Там они применяли многочисленные пытки, чтобы склонить людей к сотрудничеству с захватчиками.

"После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений", - сообщили в СБУ.

Напомним, накануне СБУ сообщила о подозрении 25 коллаборантам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники также причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Ранее РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила в Донецкой области российскую информаторку, которая "сливала" в Telegram-каналы оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.

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