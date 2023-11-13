Пытал гражданских в Николаевской области: СБУ сообщила о подозрении оккупанту

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении россиянину-садисту, который пытал гражданских во время оккупации в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Телеграм .

Служба безопасности установила, что Юсупов Джабраил Насирович - российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады Южного военного округа вооруженных сил РФ.

В начале полномасштабного вторжения России он штурмовал населенные пункты Николаевской области, а затем проводил там так называемые "зачистки".

Как отмечают в ведомстве, во время "карательных рейдов" Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы.

Затем оккупанты отвозили пострадавших в российскую пыточную, обустроенную на территории местного агропредприятия. Там они применяли многочисленные пытки, чтобы склонить людей к сотрудничеству с захватчиками.

"После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений", - сообщили в СБУ.