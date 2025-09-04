UA

Катував та грабував жителів Херсона: командир з чеченського "Ахмата" отримав підозру

Фото: командиру взводу спецзагону "Ахмат" Росгвардії оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прокурори Херсонської обласної прокуратури встановили командира взводу спецзагону "Ахмат" Росгвардії та оголосили йому підозру. Він під час окупації Херсонської області катував мирних жителів і грабував їхнє майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За його словами, прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили командиру взводу спецзагону "Ахмат" про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах.

Як встановило слідство, у листопаді 2022 року він разом зі спільниками увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місце перебування батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця, на очах у матері.

Коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника, і вимагали 80 тисяч доларів за його життя. Відібравши кошти, злочинці змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна.

"Це не має жодного відношення до війни. Це - терор, знущання і злочин, який грубо порушує міжнародне гуманітарне право. Триває ідентифікація спільників. Жоден кат, жоден мародер не уникне відповідальності. Без строку давності", - наголосив Кравченко.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці повідомили генерал-лейтенанту Росгвардії Володимиру Спиридонову про підозру. Він командував розгоном мирних протестів у населених пунктах Херсонської області.

Також правоохоронці встановили особи 57 колаборантів, які вступили до створеного російськими окупантами "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону, та катували українців.

