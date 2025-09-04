Пытал и грабил жителей Херсона: командир из чеченского "Ахмата" получил подозрение

По его словам, прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили командиру взвода спецотряда "Ахмат" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года он вместе с сообщниками ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня, на глазах у матери.

Когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника, и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.

"Это не имеет никакого отношения к войне. Это - террор, издевательство и преступление, которое грубо нарушает международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности", - подчеркнул Кравченко.