Пытал и грабил жителей Херсона: командир из чеченского "Ахмата" получил подозрение

Фото: командиру взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры установили командира взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии и объявили ему подозрение. Он во время оккупации Херсонской области пытал мирных жителей и грабил их имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По его словам, прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили командиру взвода спецотряда "Ахмат" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года он вместе с сообщниками ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня, на глазах у матери.

Когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника, и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.

"Это не имеет никакого отношения к войне. Это - террор, издевательство и преступление, которое грубо нарушает международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности", - подчеркнул Кравченко.

 

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили генерал-лейтенанту Росгвардии Владимиру Спиридонову о подозрении. Он командовал разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области.

Также правоохранители установили личности 57 коллаборационистов, которые вступили в созданное российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона, и пытали украинцев.

