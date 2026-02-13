Катування за вірність Криму: Росія влаштувала "крижане пекло" політв’язню Мурасову в ШІЗО

За наявною інформацією, кримського татарина, фігуранта так званої "другої Севастопольської групи" у справі "Хізб ут-Тахрір", Рустема Мурасова етапували з в’язниці у Володимирі до виправної колонії №4 у місті Пугачов Саратовської області РФ.

Свого часу його "надумано" звинуватили за статтею 205.5 КК РФ ("організація діяльності терористичної організації") та статтею 278 КК РФ ("приготування до насильницького захоплення влади"). Таким чином в Росії він відбуває вирок, що становить 12 років ув’язнення.

Одразу після прибуття до Саратовської області РФ його помістили до штрафного ізолятора, де він перебуває вже третій тиждень без опалення.

За словами Єсипенка, у колонії через аварійний стан труб злили воду з системи опалення. Внаслідок цього температура у камерах не піднімається вище дев’яти градусів.

Окрім цього, у приміщенні забита каналізація, і в’язнів змушують довбати лід із фекаліями.

Через поганий стан здоров’я Мурасов удень змушений лежати на металевій лавці розміром 120 на 30 сантиметрів. Через неякісне харчування він значно схуд і тяжко переносить холод.

Ситуація з Рустемом Мурасовим - ще один приклад жорсткого поводження з українськими громадянами, які опинилися за ґратами після окупації Криму. І хоч умови утримання політв’язнів у російських колоніях регулярно стають предметом міжнародної критики, однак люди продовжують там гинути.

Справа "другої Севастопольської групи"

17 серпня 2022 року російські силовики провели масові обшуки у домівках кримських татар у Сімферопольському та Бахчисарайському районах Криму, а також у Балаклавському та Нахімовському районах Севастополя. Після цього були затримані активісти Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Заур Абдуллаєв і Джеббар Бекіров.

У травні 2023 року Південний окружний військовий суд РФ призначив фігурантам "покарання" від 12 до 17 років колонії суворого режиму.

Правозахисники неодноразово заявляли, що справи "Хізб ут-Тахрір" в окупованому Криму мають політичний характер і спрямовані проти кримськотатарських активістів.