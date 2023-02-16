Катування в дитсадку Києва: двом вихователькам обрали запобіжний захід

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру чотирьом працівникам приватного корекційного дитячого садочка за фактом катування малолітніх дітей (ч. 2 ст. 127 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, який працював за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу, які мали порушення фізичного розвитку.

Серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших, застосовували больові прийоми.

"Відповідно до висновку спеціаліста державної експертної установи, дії працівників цього закладу не відповідають методології, мають ознаки морального та фізичного насильства щодо дітей і не можуть розглядатися як терапевтичні чи виховні", - повідомила Максимець.

Прессекретарка додала, що суд своїм рішенням підтвердив обґрунтованість підозри і обрав запобіжний захід для двох працівників дитячого садка - безальтернативне тримання під вартою.

"Предметом досудового розслідування є протиправні дії конкретних працівників цього закладу стосовно малолітніх дітей. Досудове розслідування триває, продовжується процес допиту батьків. Також в ході обшуків, що були проведені, була вилучена документація з інформацією про інших вихованців садочку, з метою з’ясування, чи мали місце аналогічні факти", - наголосила Максимець.