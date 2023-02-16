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Пытки в детском саду Киева: двум воспитательницам избрали меру пресечения

Фото: двум работницам детсада избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

В Киеве правоохранители разоблачили четырех воспитательниц, которые пытали детей в столичном частном детсаде. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении четырем работникам частного коррекционного детского сада по факту пыток малолетних детей (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Согласно материалам следствия, воспитательницы столичного частного детского сада, работавшего по якобы методике АВА-терапии, на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников заведения, имевших нарушение физического развития.

Среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие. За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других, применяли болевые приемы.

"Согласно заключению специалиста государственного экспертного учреждения, действия работников этого заведения не соответствуют методологии, имеют признаки морального и физического насилия в отношении детей и не могут рассматриваться как терапевтические или воспитательные", - сообщила Максимец.

Пресс-секретарь добавила, что суд своим решением подтвердил обоснованность подозрения и избрал меру пресечения для двух работников детского сада - безальтернативное содержание под стражей.

"Предметом досудебного расследования являются противоправные действия конкретных работников этого учреждения в отношении малолетних детей. Досудебное расследование продолжается, продолжается процесс допроса родителей. Также в ходе проведенных обысков была изъята документация с информацией о других воспитанниках садика, с целью выяснения, или имели место аналогичные факты", - подчеркнула Максимец.

Напомним, в частном детском саду Киева правоохранители разоблачили четырех воспитательниц, которые пытали детей. Им сообщили о подозрении.

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