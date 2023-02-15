Закривали у шафі, наступали на руки та придушували. У приватному дитсадку Києва катували дітей

Правоохоронці виявили, що у приватному дитсадку Києва катували дітей. Чотирьом вихователям повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію .

За даними слідства, у приватному дитсадку у Києві, нібито діючому за методикою АВА-терапії, виховательки тривалий час вчиняли протиправні дії стосовно малолітніх вихованців закладу.

Повідомляється, що виховательки карали дітей за їхню поведінку та невиконання вказівок, завдаваючи їм сильного фізичного болю та моральних страждань.

Наразі вже ідентифікували як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років.

Старший слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми, слідчого управління столичної поліції Дмитро Федорко розповів, що вартість перебування у дитсадку становила від 8 до 15 тисяч гривень. Проте після того, як батьки відводили дітей з порушеннями фізичного розвитку до закладу, за дверима розпочиналися тортури та знущання.

"Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", - розповів Федорко.

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні дитячого закладу, вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування.

Чотирьом працівницям повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу - катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Участь інших працівників установи у знущанні з дітей встановлюється.

Слідчі також вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.