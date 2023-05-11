Катували жителя Київської області: двоє офіцерів РФ отримали підозри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом офіцерам Збройних сил РФ за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, підозрювані побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.

Там потерпілого утримували впродовж п'яти днів зі зв’язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Окупанти не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани.

Підозрювані неодноразово допитували полоненого про співпрацю з ЗСУ та розташування українських позицій. На виконання їх наказів, підлеглі військовослужбовці РФ били по руці чоловіка прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Вони його душили, принижували й ображали.

Заступник командира особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир бригади віддав наказ вбити потерпілого.

Однак, російські солдати розуміючи, що чоловік помре через втрату крові від отриманих поранень, залишили його зі зв’язаними руками в приміщенні, де здійснювали допит. Через деякий час потерпілому вдалося втекти.