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Пытали жителя Киевской области: двое офицеров РФ получили подозрения

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Четверг 11 мая 2023 16:55
Пытали жителя Киевской области: двое офицеров РФ получили подозрения Иллюстративное фото: двое офицеров РФ, которые пытали жителя Киевской области, получили подозрения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Двум офицерам российской армии, истязавшим жителя Киевской области, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении двум офицерам Вооруженных сил РФ по фактам жестокого обращения с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, подозреваемые увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Там потерпевшего удерживали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от удобрения раны.

Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с ВСУ и расположении украинских позиций. Во исполнение их приказов подчиненные военнослужащие РФ избивали по руке мужчину прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.

Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир бригады отдал приказ убить потерпевшего.

Однако российские солдаты понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось скрыться.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области приказывали задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.

Также ранее мы писали, что Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении российского военного, который застрелил жительницу Изюма.

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