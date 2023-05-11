Пытали жителя Киевской области: двое офицеров РФ получили подозрения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении двум офицерам Вооруженных сил РФ по фактам жестокого обращения с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, подозреваемые увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Там потерпевшего удерживали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от удобрения раны.

Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с ВСУ и расположении украинских позиций. Во исполнение их приказов подчиненные военнослужащие РФ избивали по руке мужчину прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.

Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир бригады отдал приказ убить потерпевшего.

Однако российские солдаты понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось скрыться.